Alvaro Morata resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi
Galataaray, Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda Milan ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferinden sonra bir golcü transferi daha kadroya kattı.
İspanyol forvet Alvaro Morata'nın sözleşmesinde kiralama sözleşmesini uzatma ve satın alma opsiyonu maddesi olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın İtalyan kulübü Milan'a kiralama bedeli olarak 6 milyon euro ödeyeceği açıklandı. Alvaro Morata'nın sezon sonuna kadar 3 milyon euro net maaş alacağı belirtildi.
MİLAN KARNESİ
Sezon başında Atletico Madrid'ten Milan'a 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Morata, İtalyan kulübünde geçirdiği 6 aylık süreçte 26 maça çıkarken 6 gol atıp 1 kez asist üretmeyi başardı.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımda 77 numaralı formayı giyecek.
İşte Transferin detayları: