Son dakika | Galatasaray, Morata'yı resmen açıkladı!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Şubat 2025 11:15 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:21
Son dakika haberi: Galatasaray, Milan forması giyen İspanyol yıldız Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı