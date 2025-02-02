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Son dakika | Galatasaray, Morata'yı resmen açıkladı!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Şubat 2025 11:15 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:21
Son dakika | Galatasaray, Morata&#039;yı resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray, Milan forması giyen İspanyol yıldız Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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