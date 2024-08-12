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Amanoslar'da göktaşı şöleni: Perseid meteor yağmuru hayran bıraktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:03

Hatay'ın eşsiz doğa harikası Amanos Dağları, geçtiğimiz gece gökyüzünün en güzel şölenine ev sahipliği yaptı. Amanoslar'da meteor yağmuru eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru, Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. Perseid meteor yağmuru, karanlık gökyüzünde adeta bir gökkuşağı gibi parlayan meteorlarla izleyenleri büyüledi.

Amanoslar'da göktaşı şöleni: Perseid meteor yağmuru hayran bıraktı! - 1. Resim

YÜZLERCE METEOR

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bu muhteşem doğa olayı, saatte yüzlerce meteorla gökyüzünü aydınlattı.

Amanoslar'da göktaşı şöleni: Perseid meteor yağmuru hayran bıraktı! - 2. Resim

YILIN EN YOĞUNU

Amanoslar'ın sessizliğinde kayan meteorlar, çocukların coşkusuyla birleşerek unutulmaz anlar yaşattı.  2024 yılının en yoğun meteor yağmuru geçtiğimiz gün gece saatlerinde Türkiye'den gözlemlendi. 

Amanoslar'da göktaşı şöleni: Perseid meteor yağmuru hayran bıraktı! - 3. Resim

MEST ETTİ

Amanos Dağları'nda rahatlıkla görülebilen meteor yağmuru izleyenleri mest etti. NASA, Türkiye'den de gözlemlenebilen meteor yağmurunda saatte yaklaşık 100 meteor beklendiğini açıklamıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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