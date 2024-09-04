Amasya Musaköy'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

04 Eylül 2024 14:37 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:08

4 Eylül günü öğlen saatlerinde Amasya çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar büyüklüğünü ve saatini merak ederken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.

Amasya'nın Musaköy'de vatandaşlar endişeli anlar yaşarken konumu da belirtildi.

AMASYA MUSAKÖY'DE DEPREM Mİ OLDU?

Amasya Musaköy'de 4 Eylül günü 14.28'de 3.4 şiddetinde deprem kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

4 Eylül günü ülkemizde meydana gelen sarsıntıların şiddetine, saatine, derinliğine ve konumuna anlık olarak erişebiliyoruz. Bugün Çanakkale, Bursa, İzmit, Tekirdağ, Çorlu ve Balıkesir gibi illerimizde olan depremleri son veriler sayesinde öğrenebiliyoruz.