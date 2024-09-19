Amasya Valisi Önder Bakan, Edirne Kaymakam Adayı olarak kariyerine başlamıştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Eylül 2024 09:24 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:31

19 Eylül Resmi Gazete kararları dün gece yayımlandı. Karaman, Uşak, Şırnak ve Amasya dahil olmak üzere toplamda 16 ilde valilik değişikliği yaşandı. Önder Bakan'ın özgeçmişi ve aslen nereli olduğu da merak konusu oldu.

Tekirdağ​ Şarköy'de dünyaya gelen Önder Bakan 19 Eylül Resmi Gazete atamalarıyla beraber Amasya​ Valisi oldu. 16 ilde yapılan değişiklikler dün gece yayımlanırken Amasya Valisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. ÖNDER BAKAN KİMDİR, NERELİDİR? 1971 senesinde Tekirdağ Şarköy'de doğan isim orta ve lise eğitimini Şarköy Lisesi'nde tamamladı. 1988 senesinde İstanbul Üniversitesi​ Edebiyat Fakültesine giderken 1990 yılında ayrılarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını bitiren Bakan, 1996 senesinde Kaymakamlık sınavını kazanarak Edirne Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İngiltere'de 8 ay boyunca kalmasının ardından Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yaptı. Sakarya – Taraklı, Siirt – Tillo, Düzce – Gümüşova, Sivas – Divriği ilçelerinde de kaymakamlık görevlerini yerine getirdi. 19 Eylül Resmi Gazete atama kararlarına göre Amasya Valisi oldu. AMASYA VALİSİ KİM OLDU? Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu. İlgili Haberler Resmi Gazete atamalarına göre Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valisi Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi, Naci Aktaş oldu