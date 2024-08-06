Amasya'da bir köy mahkeme kararıyla 12 yıl sonra belde oldu: Kayyum atandı!

06 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:59

Amasya'da bir köy 12 yıl sonra yeniden belde oldu. Taşova ilçesinde 2012'de köy statüsüne düşürülen Esençay köyü, mahkeme kararıyla yeniden belde oldu. Amasya Valiliği Yazı İşleri Müdürünün kayyum olarak atandığı beldede 2025 yılının Haziran ayında içinde seçim yapılacak.

KAYYUM OLARAK ATANDI

6 Aralık 2012'de yürürlüğe giren 6360 sayılı belediye kanunu ile 2011 verilerine göre nüfusları 2 binin altında olduğu için beldeler köy statüsüne düşürüldü. Esençay belde halkının karara karşı açtığı davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinde, 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla dava konusu işlemin iptali yönünde bir karar alındı. 12 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazanan Esençay'a ise yine aynı belde halkından Valilik Yazı İşleri Müdürü Salim Akbaş kayyum belediye başkanı olarak atandı. Esençay beldesi halkı, yaklaşık bir yıl sonra seçime giderek belediye başkanını seçecek.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Esençay Belediyesi başkanlık makamında konuşan Belediye Başkanı Akbaş, "Esençay köyümüzün belediyeye dönüşmesi nedeniyle Sayın Valimiz tarafından görevlendirildim. Süreçle ilgili görevlendirme süreci ile yapılacaklarla ilgili Esençaylı hemşehrilerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bu toplantı inşallah hayırlı, uğurlu olur. Bu süreç sonrasında gereken hizmetler ilerleyen zamanlarda yapılacaktır. İnşallah seçim sürecine kadar bu şekilde bir iş devam ettireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Esençay Belediye Başkanlığı tabelasını da asacağız. Tekrar ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. Cenabı Allah hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu çıktığımız yolda Allah utandırmasın, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YÖRE SAKİNLERİNDE SEVİNÇ

Köylerinin tekrar belediye olmasına sevinen Ali Kesim, "Esençay kasabasının belediye oluşumu yetkililer tarafından bize duyuruldu. 71 yaşındayım. Çocuklar gibi mutluyum" şeklinde konuştu.