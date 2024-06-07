Amedspor ile anlaşan Ersun Yanal'ın teknik direktör karnesi

07 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:59

Ersun Yanal Amedspor'la anlaştı! Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var

Ersun Yanal Amedspor'la anlaştı! Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var

2023-2024 sezonunda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu iddia etmişti.

TFF 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan takımın şimdi ise yeni bir teknik direktör ile anlaştığı ortaya çıktı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Amedspor teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı.

İddialara göre taraflar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

ERSUN YANAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR HANGİLERİ?

Ersun Yanal teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig'in dört büyüklerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil olmak üzere toplam 11 farklı takım çalıştırdı.

Teknik adamın çalıştırdığı takımlar ve tarihleri ise şöyle:

Denizlispor 1996-1997

Y. Salihlispor 1997-1998

Denizlispor 1998-2000

Ankaragücü 2000-2002

Gençlerbirliği 2002-2004

Manisaspor 2005-2007

Trabzonspor 2007-2009

Eskişehirspor 2011-2013

Fenerbahçe 2012-2014

Trabzonspor 2014-2017

Fenerbahçe 2018-2020

Antalyaspor 2020-2021

Alanyaspor 27 Şubat 2023- 19 Nisan 2023

2004-2005 yılları arasında Türkiye Milli Takım'ında da teknik direktör olarak görev aldı.

ERSUN YANAL'IN KAÇ KUPASI VAR?

Ersun Yanal'ın kariyerinde sadece Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda kazandığı Süper Lig kupası bulunuyor.