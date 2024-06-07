Amedspor ile anlaşan Ersun Yanal'ın teknik direktör karnesi
TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi. Taraflar arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
2023-2024 sezonunda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu iddia etmişti.
TFF 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan takımın şimdi ise yeni bir teknik direktör ile anlaştığı ortaya çıktı.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Amedspor teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı.
İddialara göre taraflar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
ERSUN YANAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR HANGİLERİ?
Ersun Yanal teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig'in dört büyüklerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil olmak üzere toplam 11 farklı takım çalıştırdı.
Teknik adamın çalıştırdığı takımlar ve tarihleri ise şöyle:
- Denizlispor 1996-1997
- Y. Salihlispor 1997-1998
- Denizlispor 1998-2000
- Ankaragücü 2000-2002
- Gençlerbirliği 2002-2004
- Manisaspor 2005-2007
- Trabzonspor 2007-2009
- Eskişehirspor 2011-2013
- Fenerbahçe 2012-2014
- Trabzonspor 2014-2017
- Fenerbahçe 2018-2020
- Antalyaspor 2020-2021
- Alanyaspor 27 Şubat 2023- 19 Nisan 2023
2004-2005 yılları arasında Türkiye Milli Takım'ında da teknik direktör olarak görev aldı.
ERSUN YANAL'IN KAÇ KUPASI VAR?
Ersun Yanal'ın kariyerinde sadece Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda kazandığı Süper Lig kupası bulunuyor.