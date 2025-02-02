Amedspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de 22. hafta maçları bugün bitiyor

02 Şubat 2025 13:30 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 13:11

Amedspor bugün kendi evinde Sakaryaspor'u konuk edecek. TFF 1. Lig'in 22. hafta maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşma bugün (2 Şubat 2025 Pazar) saat 16:00'da başlayacak.

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Amedspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.

Amedspor bu sezon ligde oynadığı 21 maçın 7'sinde galibiyet, 9 'unda beraberlik ve 5'inde mağlubiyet aldı. 30 puan toplayan takım12. sırada yer alıyor.

Sakaryaspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 26 puan toplayarak, 17. sıraya yerleşti. Sezona iyi başlamayan Sakaryaspor ikinci yarıyla birlikte kötü gidişatı düzeltmeyi planlıyor.

Taraftarlar tarafından Amespor-Sakaryaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

AMEDSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Sakaryaspor karşılaşması bugün (2 Şubat 2025 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise Mehmet Şengül ve Oğuzhan Yazır görev alacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Can Cengiz olacağı açıklandı.

AMEDSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 22. haftası kapsamında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan Amedspor-Sakaryaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

AMEDSPOR-SAKARYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Amedspor bu sezon son oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sinde galibiyet ile beraberlik alırken birinde ise mağlup oldu.

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Amedspor geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşısında aldığı mağlubiyeti bugün telafi etmek istiyor.

Sakaryaspor ise son 5 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet alırken, kalan 3 maçta berabere kaldı.

Sakaryaspor, Amedspor karşısında alacağı galibiyet ile moralleri yükseltmeyi ve seri yapmayı planlıyor.