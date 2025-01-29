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Mustafa Dalcı Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ocak 2025 21:58 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:14
Mustafa Dalcı Sakaryaspor&#039;un yeni teknik direktörü oldu!

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Marmara temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaşmaya varıldı.

Sakaryaspor, ligde 26 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com

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