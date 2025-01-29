İsmail Kartal imza töreninde konuştu! 'Mourinho için yarıştılar'

29 Ocak 2025 21:12 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 21:22

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, yeni kulübü Persepolis ile imza töreninde açıklamalarda bulundu. Oyun sistemi hakkında konuşan Kartal, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini açıkladı. İsmail Kartal, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de en son Fenerbahçe'de görev yapan ve topladığı 99 puan ile rekorlara imza atan teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile sözleşme imzaladı. Kartal, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"FELSEFEM: POZİTİF FUTBOL"

Oyun sistemi hakkında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finali penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi oluşturan takım olarak başardık." sözlerini sarf etti.

"MOURİNHO İÇİN YARIŞTILAR"

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dairde ayrı bir parantez açan Kartal, "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım." ifadelerini kullandı.