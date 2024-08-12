Amerikalı Aynasız adıyla bilinen Erdal Kaya eskiden FBI'da ajan olarak çalıştı

12 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:39

Amerikalı Aynasız kullanıcı adıyla sosyal medyada içerik üreten Erdal Kaya ünlü şarkıcı Lana Del Rey ile fotoğraf paylaşmasının ardından gündeme geldi.

YouTube ve Instagram platformlarında içerik üreten ünlü ismin hayatı merak edildi.

AMERKALI AYNASIZ KİMDİR?

Erdal Kaya, Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Babasının mesleği sebebiyle 20 yaşına kadar Türkiye'nin farklı yerlerinde büyüyen Erdal Kaya, hayalindeki meslek için bir sabah göçmen olarak kendini ABD'de bulduğunu belirtti.

Ünlü ismin Türkiye'de ise otelcilik okuduğu biliniyor.

ABD'de 17 yıl boyunca yaşayan Erdal Kaya eyalet polisi olarak iki yıl boyunca görev aldı.

Daha sonra terfi alıp emekli olduktan sonra dedektifliğe başladığı dönemde FBI'a başvuru yaptı.

FBI'a başvurusunun kabul edilmesinin ardından görev almaya başladı.

FBI'daki görevini bıraktıktan sonra YouTube ve Instagram'da içerikler üretmeye başladı.

Erdal Kaya'nın YouTube'da 650 bin, Instagram'da ise 203 bin takipçisi bulunuyor.