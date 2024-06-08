Ampute Milli Futbol Takımımız, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu

08 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 19:52

Ampute Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

Millilerimiz, 2017'de İstanbul'da, 2021'de Polonya'da kazandıkları şampiyonlukların ardından 2024'te Fransa'da da zafere ulaştı.

Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan takımımız, turnuva boyunca namağlup bir performans sergiledi.

C Grubu'nda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı yenen milliler, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Polonya'yı mağlup etti.

Finalde İspanya'yı 3-0 yenerek kupaya uzanan ay-yıldızlılar, turnuva boyunca 42 gol atarken sadece 2 gol yedi.