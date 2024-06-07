Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde

07 Haziran 2024 17:56 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:04

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finalde yerini aldı.

İstanbul'da gerçekleşen maçta Türkiye, etkili bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı. Milli takımımız, finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

FİNAL HEYECANI

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.