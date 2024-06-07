Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 17:56 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:04
Son dakika haberi: Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finalde yerini aldı.
İstanbul'da gerçekleşen maçta Türkiye, etkili bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı. Milli takımımız, finalde şampiyonluk için mücadele edecek.
FİNAL HEYECANI
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.
Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı