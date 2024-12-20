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Anadolu Efes Partizan maçı kaç kaç bitti? İç sahada 4. galibiyet

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Aralık 2024 22:57 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:15
Anadolu Efes Partizan maçı kaç kaç bitti? İç sahada 4. galibiyet

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, sahasında Partizan'ı mağlup ederek iç sahada üst üste 4. galibiyetini aldı.

Çift maç haftasını kayıpsız geçen Anadolu Efes, evinde Partizan'ı ağırladı.

Anadolu Efes, 17 maç sonunda bu karşılaşmayla birlikte 10. galibiyetini alırken Partizan ise 7 galibiyette kaldı.

Anadolu Efes Partizan maçı kaç kaç bitti? İç sahada 4. galibiyet - 1. Resim

ANADOLU EFES PARTİZAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

THY Euroleague 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 86-77 yendi.

Efes, son çeyreğine geride girdiği karşılaşmadan galip ayrılmayı bildi.

Anadolu Efes Partizan maçı kaç kaç bitti? İç sahada 4. galibiyet - 2. Resim

ANADOLU EFES PARTİZAN MAÇ ÖZET

Anadolu Efes'te Ercan Osmani, 25 sayıyla EuroLeague'deki kariyer rekorunu kırdı.

1. Periyot: 20-27

Devre: 33-38

3. Periyot: 58-61

Sıkça Sorulan Sorular
EuroLeague'de 8. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber

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