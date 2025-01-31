Anderlecht hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

31 Ocak 2025 17:02 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:33

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ile eşleşmesinin ardından Anderlecht'in hangi ülkenin takımı olduğu merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe Anderlecht ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Avantaj kovalayacağız

Fenerbahçe Anderlecht ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Avantaj kovalayacağız

Fenerbahçe, Galatasaray play-off rakipleri kim? Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray play-off rakipleri kim? Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçın 2'sinde galibiyet, 4'ünde beraberlik aldı. Kalan iki maçında ise sarı-lacivertliler sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Toplam 10 puana ulaşan Fenerbahçe ligde 24. sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ise Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından sarı-lacivertlilerin rakibi Anderlecht'in hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.

ANDERLECHT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Anderlecht, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de 27 Mayıs 1908 yılında kuruldu.

Belçika'nın en üst ligi olan Pro League'de 34 şampiyonluğu bulunan takımın ana renkleri ise mor ve beyazdır.

Anderlecht iç saha maçlarını ise 21 bin 619 kişi kapasiteli Lotto Park Arena'da oynuyor. Takımın Avrupa'da ise 2 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1 UEFA Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası bulunuyor.

Takımın güncel kadro değerinin ise Transfermarkt verilerine göre 113.50 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Anderlecht'in en değerli oyuncusu Mario Stroeykens'in ise 14 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor.

ANDERLECHT PUAN DURUMU

Anderlecht kendi liginde oynadığı 23 maçın 11'inde galibiyet, 6'şar tanesinde ise beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Belçika ekibi UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasını ise 8 maçta 4 galibiyet, 2'şer tane beraberlik ve mağlubiyet alarak 14 puanla 10. sırada bitirdi.