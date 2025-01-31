Fenerbahçe, Galatasaray play-off rakipleri kim? Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu

31 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:30

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off rakiplerinin kim olduğu netleşti. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off maçlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? İlk kez uygulanacak

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? İlk kez uygulanacak

Avrupa'nın en prestijli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turunda oynamaya hak kazanmıştı.

Üçüncü temsilcimiz Beşiktaş ise turnuvaya veda ederek bu sezonluk Avrupa serüvenini noktalamıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin kim olacağı taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından temsilcilerimizin play-off rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM?

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından Galatasaray, AZ Alkmaar ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar rakibi ile iki maçını deplasmanda oynayacak. İkinci karşılaşma ise RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray rakibini yener ve bir üst tura geçerse son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler 24. sırada ligi bitirdiği için ilk maçı kendi evinde oynayacak. İkinci karşılaşmada ise deplasmana gidecek.

Fenerbahçe, Anderlecht yenerse son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ise eşleşecek.

GALATASARAY, FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk play-off karşılaşmaları 13 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak.

İlk karşılaşmaların ardından rövanş maçları ise 20 Şubat 2025 Perşembe günü düzenlenecek.