Android 16'nın ne zaman yayınlanacağı açıklandı! Kod adı baklava oldu

01 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:46

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olan Android işletim sisteminin yeni versiyonunun ne zaman çıkacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Google tarafından Android 16'nın ne zaman çıkacağı açıklandı. İşletim sistemi 2025 yılının ikinci çeyreğinde çıkış yapacak.

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ABD'li teknoloji devi Google, yeni işletim sistemi Android 16'yı çıkarmaya hazırlanıyor.

Baklava kod adlı işletim sisteminin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde çıkış yapması bekleniyordu.

Ancak Google'ın son yaptığı duyuruda yer alan bilgilere göre bu durum değişti.

Kullanıcılar tarafından Android 16 işletim sisteminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

ANDROİD 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Google tarafından yapılan duyuruya göre Android 16 işletim sistemi 2025 yılının ikinci çeyreğinde çıkış yapacak.

2025'in dördüncü çeyreğinde ise Google, işletim sistemine bazı küçük özellikleri eklediği SDK sürümünü yayınlayacak.

Google'ın işletim sisteminin çıkış tarihini erkene çekmesi diğer firmalar için büyük avantaj sağlayacak.

Android işletim sistemini kullanan Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi markalar telefonlarına entegre etmeleri ve arayüz geliştirmeleri için daha uzun süreye sahip olacak.

ANDROİD 16 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TELEFONLAR?

Android 16 güncellemesini Samsung ve Xiaomi'nin güncel amiral gemisi modellerinin hepsinin alması bekleniyor.

Ayrıca Google, Pixel serisi telefonlarına 5 yıl güncelleme garantisi veriyor.

Bu kapsamda da Google'ın güncel Pixel telefonları da Android 16 güncellemesini alacak.

Konuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında haberimizi güncelleyeceğiz.