Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 itfaiye eri alımı için başvuru şartlarını yayınladı

14 Ekim 2024 12:34 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:36

Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde boş kadrolara açıktan atama yoluyla 300 itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi​ tarafından yapılan açıklamada, itfaiye eri alımı başvurularında KPSS​ puan türü ile taban puan ve diğer şartları taşımak kaydıyla, boş kadrolara açıktan atama​ yoluyla memur alımı yapılacağı belirtildi.

ABB İTFAİYE ERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 18 Kasım 2024 tarihinden 22 Kasım 2024 mesai bitimine kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na şahsen müracaat ederek yapacak.

ABB İTFAİYE ERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İtfaiye eri başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na şahsen müracaat ederek yapacak.

ABB İTFAİYE ERİ BAŞVURU​ ŞARTLARI NELER?

Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yer alan başvuru şartları şu şekildedir;

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.