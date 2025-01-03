Ankara Çankaya, Gölbaşı su kesintisinin ne zaman sona ereceğini ASKİ açıkladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

03 Ocak 2025 15:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:17

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 3 Ocak 2025 Cuma günü Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin ne zaman biteceği gündem olurken konuyla ilgili açıklama geldi. Gölbaşı'nda yaşanan kesintinin en geç 16.00'da sona ermesi bekleniyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Gölbaşı ilçesine ise öğle saatlerinde beri sular verilmiyor. Arıza kaynaklı olan kesintilerin ne zaman sona ereceği ise ASKİ tarafından duyuruldu. ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Çankaya'nın Ön Cebeci, Çamlıtepe, Fakülteler, İncesu, Arka topralık, Eruğrulgazi, Dilekler, Kültür, 50. yıl, Kızılay, Meşrutiyet, Aşıkpaşa, Mimar Sinan, Metin Oktay ve İleri mahallelerinde saat 09.35'ten beri su kesintisi yaşanıyor. Cebeci Mahallesi, Dede Efendi Sokak'ta meydana gelen çelik boru arızası nedeniyle yaşanan kesintinin 18.00'de sona ermesi bekleniyor. ANKARA GÖLBAŞI SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi'nin 2740 sokakta meydana gelen su arızasının ise saat 16.00 sıralarında giderilmesi planlanıyor. ASKİ tarafından aktarılanlara göre bölgede öğle saatlerinde ani gelişen bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İlgili Haberler İzmir Ödemiş, Bornova su kesintisinin ne zaman sona ereceği belli oldu! Sular 9 saat olmayacak