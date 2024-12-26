Ankara Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ açıklama yaptı

26 Aralık 2024 08:57 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:10

26 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından Yenimahalle ilçesinde suların ne zaman geleceği açıklandı. İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle oluşan su kesintisi 12.00'de sona erecek.

Ankara'da 24 saatlik su kesintisi! Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'da suların geleceği saat belli oldu

Ankara'da 24 saatlik su kesintisi! Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'da suların geleceği saat belli oldu

Bugün gece saat 01.30'dan beri Ankara​'nın Yenimahalle​ ilçesine bağlı 14 mahallede su kesintisi yaşanıyor.

Sabah erken saatlerde uyanan ve suların olmadığını gören vatandaşlar Yenimahalle'de suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

İçme suyu hattında meydana gelen arızadan dolayı yaşanan su kesintisinin ne zaman biteceği ASKİ tarafından açıklandı.

ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yenimahalle ilçesine bağlı Macun, Ostim, İlkyerleşim, İnönü, Ergazi, Uğur Mumcu, Kardelen, Kentkop, Batı Sitesi, Yeni Batı, Turgut Özal, Ata Mahallesi, Susuz, Dempa İşyerleri Mahallelerinde meydana gelen su kesintisi bugün saat 12.00'de sona erecek.

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Macun Mahallesi, Bağdat Caddesi içerisinde bulunan içme suyu iletim hattından meydana gelen arızadan dolayı oluşan su kesintisini gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bölgede yaşanan arıza nedeniyle Etimesgut ilçesi Göksu, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Devlet, Güzel kent, Şehit Osman Avcı ve Tunahan Mahalleleri'nde de su kesintileri yaşanabiliyor.

Ekiplerin en kısa sürede yaşanan arızaları gidermesi bekleniyor.