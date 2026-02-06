Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Ankara elektrik kesintisi 7-8 Şubat ve 9 Şubat listesi açıklandı. Ankara son dakika elektrik kesintisi listesinin açıklanması ile birlikte Çankaya, Keçiören, Yenimahalle’de yaşayan vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi 7 Şubat ve 8-9 Şubat tarihli kesinti listelerini araştırmaya başladı. Ankara’nın farklı ilçelerinde planlanan bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları ile anlık arızalar nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İlçelere göre farklı tarih ve saat aralıklarında uygulanacak kesintiler, çok sayıda mahalle, cadde ve sokağı kapsıyor. Planlı çalışmaların yanı sıra bazı bölgelerde devam eden arızalar nedeniyle enerji verilemeyen alanlar bulunuyor. İl genelinde Beypazarı, Elmadağ, Kalecik ve Pursaklar’da yapılacak işlemler nedeniyle elektrik kesintileri belirli program dahilinde uygulanacak. İşte Ankara elektrik kesintisi 7-8-9 Şubat listesi…

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
’da şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında farklı ilçelerde elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Planlı kesintilerin yanı sıra bazı mahallelerde anlık arızalar nedeniyle enerji verilemeyen bölgeler bulunuyor.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 ŞUBAT

7-8 ve 9 Şubat tarihlerinde Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçeler, mahalleler ve kesinti süreleri şöyledir:

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde planlanan bakım çalışmaları kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke iyileştirme çalışmalarıdır. Bu çalışmadan Şehit Hakan Toydemir, Fatih 1, Sakarya, Şehit Mustafa Bozkurt ve Harman sokakları etkilenecektir.

İlçede ayrıca devam eden anlık arızalar bulunmaktadır. Kırbaşı Mahallesi Şehit Mustafa Bozkurt Sokak, Akçakavak Mahallesi Şehit Mustafa Bozkurt Sokak, Dibecik Mahallesi Dibecik Sokak ve Hacıkara Mahallesi 104. Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesinde birden fazla tarihte planlanan bakım çalışmaları yapılacaktır.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Karacahasan Mahallesi, 172. Sokak, Kuşçuali ve Karacahasan Küme Evleri şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiden etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yine Karacahasan Mahallesi, 172. Sokak, Kuşçuali ve Karacahasan Küme Evleri için benzer bir bakım çalışması planlanmaktadır.

Aynı gün 11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Beşevler, Şehit Mehmet Serkan Meşe 1, Ginolu, Barbaros, Didi, Şehit Hasan Özdemir, Yeni Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi 2. Kısım başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

10 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Menderes, İpek 1, Ahmet Yesevi ve Barbaros sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 15.00 ile 17.00 arasında Çiftlik Hasanoğlan Bahçelievler, Miraç, Üçyol, Menderes ve çevresindeki birçok sokak bakım çalışmaları nedeniyle kesintiden etkilenecektir.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Şehriban ve Çatalçeşme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yunus Emre, Akasya, Aydın, Ceyhan, Doğanay, Orhangazi, İstiklal, Cumhuriyet ve çevresindeki birçok cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gülben, Onur, Merkez, Yedi Evler, Ortaköy, Ömür Köyü Mevkii ve çevresindeki sokaklarda bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İlçede ayrıca devam eden çok sayıda anlık arıza bulunmaktadır. Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle enerjinin 6 Şubat 2026 saat 23.59’da verilmesi planlanmaktadır. Saray Cumhuriyet, Saray Osmangazi ve Sirkeli Yeşilova mahallelerinde Genç Osman, Medeni, Mürüvvet, İbrahim Müteferrika ve numaralı sokakların bulunduğu geniş bir alanda şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri devam etmektedir. Çalışmalar sürmekte olup enerjinin en kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir.

TGRT Haber
