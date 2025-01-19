Ankara Keciörengücü-Sakaryaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saati belli oldu

19 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:46

Sakaryaspor bugün Ankara Keçiörengücü karşısında deplasman maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından Sakaryaspor maçının hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı bugün saat 13.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmaları kapsamında Ankara Keçiörengücü bugün kendi evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

İki takım için de oldukça kritik olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadı'nda oynanacak olan Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor karşılaşması beIN Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar TRT Spor'dan ücretsiz bir şekilde karşılaşmayı izleyebilecekler.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı bugün (19 Ocak 2025 Pazar) saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Yakup Özhan görev alacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SAKARYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Ankara Keçiörengücü bu sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmanın 7'sinde galibiyet, 6'şar tanesinde ise beraberlik ile mağlubiyet aldı.

Ligin ilk yarısında 27 puan toplayan Ankara Keçiçrengücü 11. sırada yer alıyor.

Sakaryaspor ise bu sezon oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

Trendyol 1. Lig'de 18. sırada yer alan Sakaryaspor, ikinci yarıda küme düşme hattından kendini yukarıya atmak istiyor.