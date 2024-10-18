Ankara Mamak'ta elektrik kesintisi yaşanıyor (18 Ekim Cuma)
Bugün erken saatlerde başlayan Ankara elektrik kesintisinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ederken Başkent internet sitesinde saat kaça kadar devam edeceği paylaşıldı.
18 Ekim Cuma günü Ankara'da birkaç ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Erken saatlerde başlayan çalışmalar sürerken saat kaçta sonlanacağı da merak ediliyor.
Ankara'da ekiplerin planlı ve plansız bakım çalışması sürüyor.
ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
18 Ekim günü Mamak EKİN, 1615 Sokak, YEŞİLBAYIR, 1808 Sokak, AKŞEMSETTİN, DOĞUKENT, YEŞİLBAYIR, 1773 Sokak, EGE, 723 Sokak bölgelerinde arızanın ne zaman sonlanacağı belirtilmezken 1-2 saat içerisinde sonlanması bekleniyor.
Beypazarı AKÇAKAVAK ve DİKMEN'de de kesinti devam ediyor.
Çankaya'da AHMET RÜSTEM bölgesinde 09.30'da başlayan kesinti 17.30'a kadar sürecek.
YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak, AYRANCI, SELİMİYE, SAĞLIK, ATAÇ 1 Sokak, İLKBAHAR, 618 Sokak, BEYTEPE, 5545 Sokak, MALTEPE, ONUR, KONUTKENT, 2986 Sokak, MUSTAFA KEMAL, 2079 Sokak, 50.YIL, 97 Sokak, MUSTAFA KEMAL, SAKIP SABANCI, KONUTKENT, GÜMÜŞ sokaklarında ise arızanın bitiş saati belirtilmedi.
SİNCAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
GAZİ, TOMBUL, GÖKÇEK, 348 Sokak, SELÇUKLU, MELİH Sokak bölgelerinde kesintinin bitiş saati belirtilmezken TÖREKENT, AHMET ANDİÇEN bölgelerinde 16.54'te bitmesi bekleniyor.