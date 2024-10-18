Ankara Mamak'ta elektrik kesintisi yaşanıyor (18 Ekim Cuma)

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 17:13 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:22

Bugün erken saatlerde başlayan Ankara elektrik kesintisinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ederken Başkent internet sitesinde saat kaça kadar devam edeceği paylaşıldı.