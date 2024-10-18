İzmir Ayrancılar, Urla, Çandarlı su kesintisinin biteceği saat duyuruldu (18 Ekim)

18 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:13

18 Ekim İZSU verilerine göre bugün İzmir'de birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Erken saatlerde başlayan kesintide arıza çalışmaları devam ederken vatandaşlar Ayrancılar ve Çandarlı'da sular ne zaman gelecek araştırmaya başladı.

İzmir'in Konak, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor! İZSU suların ne zaman geleceğini duyurdu

İzmir'in Konak, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor! İZSU suların ne zaman geleceğini duyurdu

Bugün erken saatlerde İzmir​'in birkaç mahallesinde hakim olan arıza için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sabah başlayan çalışmalar akşama kadar sürerken vatandaşlar uzun süreli kesintisin saat kaçta biteceğini öğrenmek istiyor.

İZSU, her gün bölge bölge planlanan arıza çalışmalarının saatlerini duyuruyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK 18 EKİM?

18 Ekim günü meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları Aliağa​ Fatih​'te 10.20 ile 14.20 aralığında olacak.

Beydağ Menderes'te ana boru arızasından dolayı 08.30 ile 12.00 aralığında su kesintisi yaşanacak. Dikili Çandarlı'da 18.00'de başlayan arıza çalışmaları 20.00'da sonlanacak.

Foça Kazımdirik bölgesinde ise 10.00 ile 12.00 aralığında arıza bakım çalışması gerçekleşecek.

İZMİR KINIK, ÖDEMİŞ, AYRANCILAR SU KESİNTİSİ

İZSU internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kınık Aşağı ve Osmaniye'de 08.00 ile 11.00 aralığında su kesintisi yaşanacak.

Ödemiş Karakova'da 17.10.2024 saat 22.00 ile 18.10.2024 saat 14.00 arasında yaklaşık 16 saat kesinti meydana gelecek.

18 Ekim günü Ödemiş Cevizalan, Kızılcaavlu, Kemer, Hacıhasan, Ertuğrul, Kurucuova, Gereli, Balabanlı, Karakova ve Ovakent mahallelerinde 09.00'da başlayan kesinti 16.00'ya kadar devam edecek.

Torbalı Ayrancılar, İnönü, Türkmenköy, Fevzi Çakmak mahallelerinde ise 07.30'da başlayan çalışmalar 14.00'a kadar sürecek.

Urla Denizli mahallesinde su kesintisi 18.00'de başlayacak ve 22.30'da sonlanacak.