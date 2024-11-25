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Ankara'da okullar tatil mi? İşte 25 kasım okulların tatil olduğu iller

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 07:33 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:37
Ankara&#039;da okullar tatil mi? İşte 25 kasım okulların tatil olduğu iller

Hafta sonu birçok ilde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ankara’da okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 ile sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

Kar yağışının etkili olduğu 30 il ve bazı ilçelerde okullartatil​ edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün peşe peşe yaptığı kar ve lodos uyarılarının ardından yurdun büyük bir kısmında kar yağışı​ başladı. 

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Ankara’da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Ankara'da okullar tatil mi? İşte 25 kasım okulların tatil olduğu iller - 1. Resim

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

-Erzurum
- Niğde
- Nevşehir
-Adana’nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri
- Ordu
- Yozgat
-Kayseri
- Gümüşhane
- Bayburt
- Bolu
- Tokat
- Erzincan
- Kırşehir
-Sivas

Ankara'da okullar tatil mi? İşte 25 kasım okulların tatil olduğu iller - 2. Resim
- Kahramanmaraş
- Malatya
- Giresun
- Aksaray
- Çankırı
- Samsun
- Sinop
- Sakarya’nın Akyazı ilçesi
- Düzce
- Karabük’ün Eflani ilçesi
- Tunceli
- Rize’nin İkizdere ilçesi
- Bingöl’ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri
- Karaman
- Kastamonu
- Elazığ’ın Karakoçan ilçesi
-Trabzon
-Mersin

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Kaynak: TGRT Haber
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