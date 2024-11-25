Ankara'da okullar tatil mi? İşte 25 kasım okulların tatil olduğu iller

25 Kasım 2024 07:33 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:37

Hafta sonu birçok ilde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ankara’da okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 ile sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

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Sıcaklık daha da düşüyor! 11 ile turuncu 13 ile sarı kod verildi: 25 Kasım hava durumu raporu

Kar yağışının etkili olduğu 30 il ve bazı ilçelerde okullar​ tatil​ edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün peşe peşe yaptığı kar ve lodos uyarılarının ardından yurdun büyük bir kısmında kar yağışı​ başladı.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Ankara’da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama henüz yapılmadı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

-Erzurum

- Niğde

- Nevşehir

-Adana’nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri

- Ordu

- Yozgat

-Kayseri

- Gümüşhane

- Bayburt

- Bolu

- Tokat

- Erzincan

- Kırşehir

-Sivas



- Kahramanmaraş

- Malatya

- Giresun

- Aksaray

- Çankırı

- Samsun

- Sinop

- Sakarya’nın Akyazı ilçesi

- Düzce

- Karabük’ün Eflani ilçesi

- Tunceli

- Rize’nin İkizdere ilçesi

- Bingöl’ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri

- Karaman

- Kastamonu

- Elazığ’ın Karakoçan ilçesi

-Trabzon

-Mersin