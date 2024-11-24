Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 ilde eğitime kar engeli

Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 ilde eğitime kar engeli

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Kasım 2024 21:51 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 21:56
Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 ilde eğitime kar engeli

Türkiye’de İç Anadolu’da ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 17 ilde eğitime kar tatili arası verildi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, kar tatili haberlerinin de peş peşe gelmesine neden oldu.

Veliler hangi illerde okulların tatil olduğunu ararken bazı illerde kamu çalışanları engelli ve hamile çalışanlara da kar tatili ilan edildiği duyuruldu.

Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 ilde eğitime kar engeli - 1. Resim

Hangi illerde okullar tatil​ edildi?

Yarın okulların tatil olduğu iller şöyle:

Nevşehir

Kayseri

Niğde

Ordu

Yozgat

Gümüşhane

Bayburt

Bolu

Tokat

Sivas

Erzincan

Kahramanmaraş

Kırşehir

Kastamonu

Karaman

Malatya

Aksaray

Çankırı

Samsun

Sinop

Düzce

Okulların yarın tatil olduğu ilçelerse şunlar:

Adana: Tufanbeyli ve Pozantı

Giresun: Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli

Karabük: Eflani

Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 ilde eğitime kar engeli - 2. Resim

KAR KAÇ GÜN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki kar yağışların üç gün boyunca etkili olacağını belirtti.

Perşembe yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular
Eğitime 1 günlük ara verildi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
okullar tatilnevşehirkayseriniğde

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...