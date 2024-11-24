Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 ilde eğitime kar engeli
Türkiye’de İç Anadolu’da ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 17 ilde eğitime kar tatili arası verildi.
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, kar tatili haberlerinin de peş peşe gelmesine neden oldu.
Veliler hangi illerde okulların tatil olduğunu ararken bazı illerde kamu çalışanları engelli ve hamile çalışanlara da kar tatili ilan edildiği duyuruldu.
Hangi illerde okullar tatil edildi?
Yarın okulların tatil olduğu iller şöyle:
Ordu
Yozgat
Gümüşhane
Bayburt
Bolu
Tokat
Sivas
Erzincan
Kahramanmaraş
Kırşehir
Kastamonu
Karaman
Malatya
Aksaray
Çankırı
Samsun
Sinop
Düzce
Okulların yarın tatil olduğu ilçelerse şunlar:
Adana: Tufanbeyli ve Pozantı
Giresun: Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli
Karabük: Eflani
KAR KAÇ GÜN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki kar yağışların üç gün boyunca etkili olacağını belirtti.
Perşembe yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtildi.