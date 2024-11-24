Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 ilde eğitime kar engeli

24 Kasım 2024 21:51 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 21:56

Türkiye’de İç Anadolu’da ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 17 ilde eğitime kar tatili arası verildi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, kar tatili haberlerinin de peş peşe gelmesine neden oldu.

Veliler hangi illerde okulların tatil olduğunu ararken bazı illerde kamu çalışanları engelli ve hamile çalışanlara da kar tatili ilan edildiği duyuruldu.

Hangi illerde okullar tatil​ edildi?

Yarın okulların tatil olduğu iller şöyle:

Nevşehir​

Kayseri​

Niğde​

Ordu

Yozgat

Gümüşhane

Bayburt

Bolu

Tokat

Sivas

Erzincan

Kahramanmaraş

Kırşehir

Kastamonu

Karaman

Malatya

Aksaray

Çankırı

Samsun

Sinop

Düzce

Okulların yarın tatil olduğu ilçelerse şunlar:

Adana: Tufanbeyli ve Pozantı

Giresun: Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli

Karabük: Eflani

KAR KAÇ GÜN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki kar yağışların üç gün boyunca etkili olacağını belirtti.

Perşembe yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtildi.