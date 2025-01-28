Ankara'da sis ne zaman bitecek? MGM tarafından açıklama yapıldı

28 Ocak 2025 17:13 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:24

Ankara'da bugün (28 Ocak 2025 Salı) sabah saatlerinden itibaren sisli hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerine ulaşım olumsuz etkilendi. Bütün gün boyunca sisli hava şehri etkisi altına aldı. MGM tarafından Ankara'da sisli havanın ne zaman biteceği açıklandı.

Başkent Ankara'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafikte olan vatandaşlar araçlarını sürmekte zorluk çekti. Gün boyu etkisini devam ettiren sisin ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ANKARA'DA SİS NE ZAMAN BİTECEK?

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle Ankara'da sis ve pus etkili oluyor. Bu durum görüş mesafesinin yanı sıra kentte hava kalesinin düşmesine de neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre sisli hava 1 Şubat 2025 Cumartesi gününe kadar etkisini göstermeye devam edecek. 2 Şubat 2025 Pazar günü ise sisli hava yerini puslu havaya bırakacak.

ANKARA HAVA DURUMU 29 OCAK

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sisli hava etkili olacak.

Öğle saatlerinde sis dağılarak yerini az bulutlu havaya bırakacak. Daha sonra akşam saatlerine doğru tekrardan sisli ve puslu hava etkisini göstermeye devam edecek.

Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde 0 ila 11 derece arasında seyretmesi bekleniyor.