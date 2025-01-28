Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu

28 Ocak 2025 06:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 06:29

Ankara'da gece saatlerinde Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Sis, özellikle trafikteki sürücüleri zorlasa da kentte görsel açıdan kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına olanak tanıdı.

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Son günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, gece ile gündüz sıcaklık farkları nedeniyle birçok şehirde sis olaylarının görülmesine neden oluyor.

Başkent Ankara da bu ilerimiz arasında yer alırken kentte gece saatlerinde Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis özellikle trafikteki sürücüleri zorlasa da kentte adeta görsel bir şölen sundu.

Yüksek bölgelerden çekilen görüntülerde koca şehir adeta sis denizi içinde kaybolurken, Atakule başta olmak üzere yüksek yapıların üst kısımları sis bulutunun üzerine çıkarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bu durum fotoğraf tutkunlarının da mesai yapmasına olanak sağladı.

Sisin ortaya çıkardığı sıra dışı görüntüler Anadolu Ajansı tarafından da görüntülendi.