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Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ocak 2025 06:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 06:29

Ankara'da gece saatlerinde Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Sis, özellikle trafikteki sürücüleri zorlasa da kentte görsel açıdan  kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına olanak tanıdı. 

Son günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, gece ile gündüz sıcaklık farkları nedeniyle birçok şehirde sis olaylarının görülmesine neden oluyor.

Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu - 1. Resim

Başkent Ankara da bu ilerimiz arasında yer alırken kentte gece saatlerinde Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis özellikle trafikteki sürücüleri zorlasa da kentte adeta görsel bir şölen sundu.

Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu - 2. Resim

Yüksek bölgelerden çekilen görüntülerde koca şehir adeta sis denizi içinde kaybolurken, Atakule başta olmak üzere yüksek yapıların üst kısımları sis bulutunun üzerine çıkarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu - 3. Resim

Bu durum fotoğraf tutkunlarının da mesai yapmasına olanak sağladı.

Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu - 4. Resim

Sisin ortaya çıkardığı sıra dışı görüntüler Anadolu Ajansı tarafından da görüntülendi. 

Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu - 5. Resim

Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu - 6. Resim

Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu - 7. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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