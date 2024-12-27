Ankara'da trafiğe kapalı olacak olan yollar duyuruldu! Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlanıyor

27 Aralık 2024 08:48 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:06

27 Aralık Cuma günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü sebebiyle çeşitli kutlama ve etkinlikler yapılırken yollar da trafiğe kapatılıyor. Araç sahipleri alternatif güzergahları ve yolların açılacağı saati araştırıyor.

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Bugün Ankara'da Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerden dolayı ise Ankara'da yollar belirli aralıklarda trafiğe kapalı olacak.

Erken saatlerde yolan çıkan sürücüler Ankara'da yolların neden kapalı olduğunu merak ediyordu.

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI BUGÜN 27 ARALIK?

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 10.15'ten itibaren Kara Harp Okulu Komutanlığından hareketle “Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergâhını takiben Anıtkabir’de sona erecek “Atatürk Garnizon Koşusu”nda başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

11.45'ten itibaren Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda yapılacak tören için, Dikmen Caddesi’nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü kapanacak.

15.15'ten itibaren ise Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

ANKARA'DA NEDEN YOLLAR KAPALI, NE OLDU?

27 Aralık Cuma günü Ankara'da birkaç güzergahtaki yol trafiğe kapanacak. Bugün Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü olmasından dolayı etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler nedeniyle de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

ANKARA KAPALI YOLLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi sebebiyle birçok etkinlik düzenlenecek. 10.15, 11.45 ve 15.15 saatlerinde bazı yollar belirli sürelerde kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda yolların açılacağı saat duyurulmadı.