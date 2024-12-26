Çankaya Ankara Kırkkonaklar Anadolu Lisesi Erasmus+ KA210 SCH Projesi ile 4 ülke!

26 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:39

Kırkkonaklar Anadolu Lisesi, "No Planet B" projesiyle dört ülke bir araya gelerek çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Proje, Portekiz, İtalya gezileri ve yerel etkinliklerle, Mayıs 2025'te İrlanda'da son bulacak.

Ankara Çankaya’da bulunan Kırkkonaklar Anadolu Lisesi , 2024 Ocak ayında başlayan Erasmus+ KA210 SCH kapsamında, İrlanda, İtalya, Portekiz ve Türkiye’den oluşan dört ülkeyle işbirliği içerisinde “No Planet B (B Gezegeni Yok)” adlı proje hayata geçirildi. İrlanda Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen bu proje, doğa ve çevre bilincini temel alarak, sorumluluk sahibi, çevreye ve dünyaya duyarlı, proaktif bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KIRKKONAKLAR ANADOLU LİSESİ ERASMUS+ PROJESİYLE 4 ÜLKEDE DOĞA İÇİN HAREKETLİLİK SAĞLANDI



Proje Faaliyetleri:

İlk Hareketlilik: 18-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleşen ilk öğrenme, öğretme ve eğitim (LTT) aktiviteleri.

İkinci Hareketlilik: 25-29 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalya’da yapılan ikinci LTT faaliyetleri.



Yerel Etkinlikler:

Türk Şeker Fabrikası Gezisi: Öğrencilerle birlikte tarım alanlarını, tarımsal faaliyetleri ve organik tarımı yerinde incelemek amacıyla Türk Şeker Fabrikası’na gezisi düzenlendi.





Ayaş Ortabereket Köyü’nde Ağaç Dikme: Doğa bilincini pekiştirmek için köyde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Proje, Mayıs 2025’te İrlanda’da yapılacak son faaliyetlerle son bulacak. Bu süreçte, dört ülke arasında oluşturulan güçlü bağlar ve edinilen bilgi birikimi ile hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin çevreye olan duyarlılıklarını artırmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedeflemekte.

Bu proje, öğrencilere sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda global farkındalık ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır.