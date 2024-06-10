Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu

10 Haziran 2024 19:25 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 19:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın duyurduğu bilgiye göre, Ankara'nın Bala ilçesi 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Deprem, saat 19.04'te meydana geldi ve yerin 14.98 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntı sırasında olmuş herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Bala ve çevre ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.