Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları

Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
11 May 2024 21:00 - Güncelleme : 10 May 2024 08:45
Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak Türkiye'de kutlanacak. Hemşireler ve vatandaşlar tarafından günün anlam ve önemini vurgulamak için Twitter, Instagram ve Facebook'ta paylaşılabilecek resimli hemşireler günü mesaj örnekleri araştırılıyor. İşte sizler için hazırladığımız mesajlar...

Modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale'ın doğum günü 12 Mayıs, Dünya'da ve Türkiye'de "Dünya Hemşireler Günü" olarak kutlanıyor. 

Hemşirelerin topluma yaptıkları onurlandırmak ve teşekkür etmek isteyen vatandaşlar tarafından resimli hemşireler günü mesaj örnekleri araştırılıyor. 

İşte sizin için derlediğimiz resimli hemşireler günü mesajları:

Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları - 1. Resim

Sabrınız, şefkatiniz ve özverinizle her zaman bir umut oldunuz. Hemşireler gününüz kutlu olsun, sağlık dolu günler dileriz.

Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları - 2. Resim

Her biriniz, insanlığın en kıymetli görevlerinden birini yerine getiriyorsunuz. Hemşireler gününüz kutlu olsun!

Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları - 3. Resim

Hemşirelik, sevgi, özveri ve bağlılıkla dolu bir meslektir. Bütün çalışma arkadaşlarımın 12 Mayıs hemşireler gününü kutlarım.

Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları - 4. Resim

Bütün gece nöbetlerine, zorluklara rağmen her koşulda bizler için çalışan hemşirelerin gününü kutlar, sağlık ve mutluluk dolu bir hayat dilerim.

Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları - 5. Resim

Gücünüz, cesaretiniz ve nezaketinizle her gün yüzlerce hastayı iyileştiriyorsunuz. 12 Mayıs hemşireler gününüz kutlu olsun.

Anlamlı ve kısa sosyal medyadan paylaşılacak resimli hemşireler günü mesajları - 6. Resim

Sizler yaşamın her anında yanımızda olan gerçek kahramanlarsınız. Hemşireler gününüzü kutlar, mesleğinizdeki başarılarınızın devamını dilerim.

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...