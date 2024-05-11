Anneler Günü için anneye ve kayınvalideye mesajlar! En duygusal, anlamlı sözler

11 May 2024 21:00 - Güncelleme : 10 May 2024 10:50

Anneler Günü için hediye fikirleri! Anneye kayınvalideye hediye yapımı ve kart notu için yeni, anlamlı öneriler

Anneler Günü için hediye fikirleri! Anneye kayınvalideye hediye yapımı ve kart notu için yeni, anlamlı öneriler

12 Mayıs 2024 Anneler Günü’nde annenize hediyeler verip bolca sarılıp öptükten sonra ona güzel sözler söylemek, mesaj atmak ya da göndereceğiniz çiçeğinize not olarak bırakacağınız en güzel sözler yazımızın devamında yer almaktadır.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ VE NOTU

Annelerimize sevgimizi sözlerle tarif edemeyiz belki ama o gün için özel sözler söylemek annelerimizi oldukça mutlu edecektir. “İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum canım annem.” gibi içten söylenen, ezberlenmemiş sözlerle annelerinizi çok mutlu edebilirsiniz. Ama yine de biraz şaşaalı sözler söylemek ya da mesaj atmak istiyorsanız şu cümleleri önerebiliriz:

“Senin çocuğun olduğum için gurur duyuyorum annecim.”

“Sevgiyi bana öğrettiğin için, ilk sevgiyi sende tattığım için teşekkür ederim annecim.”

“Sen benim herşeyimsin; ilk arkadaşım, ilk öğretmenim beni onca emek onca zahmet ve karşılıksız sevgiyle büyüttüğün için teşekkür ederim.”

“Dünyanın en güzel şarkısının sözleri bile senin ‘yemek hazır’ sözlerin kadar güzel değil.”

“Senin sayende ben, ben oldum anne, iyi ki varsın.”

“Benim annem olduğun için çok mutluyum, bana verdiğin bunca emek için minnettarım canım annem.”

“Sadece bugün değil, her gün seni çok seviyorum annecim.”

KAYINVALİDEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Kendi annelerinizden ayırmadığınız, onların da sizi kendi evlatlarından ayırmadığı kayınvalidelerin de yeri çok ayrıdır. Anneler gününde göndereceğiniz bir mesajla mutlu edebilirsiniz. Mesajda ne yazacağınıza karar veremediyseniz size şu önerilerde bulunalım:

“Beni kendi evladından ayırmayan kayınvalidem seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.”

“Bizim için emeklerin paha biçilemez. Bize hep sevgiyle yaklaşıp bize hep yardımcı olduğun için teşekkürler annecim. Anneler günün kutlu olsun.”

“İyi ki bizim annemizsin. Her zaman yanımızda oldun seni çok seviyoruz.”

“Sen sadece eşimin değil aynı zamanda benim de annemsin. Her zaman hayatımızda ol. Anneler günün kutlu olsun.”

“Kendimi hep evimde, annemin yanında hissettirdiğin için teşekkür ederim annecim. Anneler günün kutlu olsun.”

“Kan bağımız olmasa da her daim yanımda oldun. Beni kızın olarak gördün. İyi ki senin gibi bir annemiz var. Anneler günün kutlu olsun.”