Anneler Gününde ablaya ve öğretmene gönderilecek en anlamlı mesajlar

11 May 2024 21:21 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:49

Anneler Günü için hediye fikirleri! Anneye kayınvalideye hediye yapımı ve kart notu için yeni, anlamlı öneriler

Anneler Günü için hediye fikirleri! Anneye kayınvalideye hediye yapımı ve kart notu için yeni, anlamlı öneriler

12 Mayıs 2024 Pazar günü olan anneler gününde annelerimizin gününü kutladıktan sonra sırada ablalarımız ve öğretmenlerimiz geliyor. Sizlerin beğenebileceği en güzel Anneler Günü mesajları haberimizde yer almaktadır.

ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJI

“Teyze anne yarısıdır derler ama bence abla anne yarısıdır. İyi ki varsın ablacığım. Anneler günün kutlu olsun!”

“Her ihtiyacım olduğunda yanımda olan ablam, anneler günün kutlu olsun.”

“Senin sevgin ve desteğin hayatta hep bir adım önde olmamı sağladı. İyi ki benim ablamsın. Anneler günün kutlu olsun.”

“Hayatımı aydınlatan, hayatıma neşe katan canım ablam. Anneler günün kutlu olsun!”

“Hata yaptığımda bile hep arkamda duran canım ablam benim. Anneler günün kutlu olsun.”

“Dünyanın en güzel annesi benim ablamdır. Anneler gününü kutluyorum.”

“Seni çok seviyorum canım ablam. Sen en iyi abla ve en iyi annesin. Anneler günün kutlu olsun.”

“Uzakta olsak da hep yanımdaymış gibi hissettiren biricik ablam. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.”

“Asla benim için kötü düşünmeyen, hep iyiliğimi isteyen, her an yanımda olan çocukluğum ve geleceğim canım ablam. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.”

ÖĞRETMENE ANNELER GÜNÜ MESAJI

“Bir birey olmamızda onlarca çabası olan, bana hayatı öğreten canım öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.”

“Bize küçükken bir anne edasıyla sevgi ve şefkatle yaklaşan, okuldayken annemizin yanındaymış gibi hissettiğimiz canım öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.”

“Kalbinizdeki sıcacık sevgiyle ikinci annem gibi olduğunuz için teşekkür ederim öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.”

“Merhametinizle tek bir çocuğun değil, onlarca binlerce çocuğun annesi gibi oldunuz. Anneler gününüz kutlu olsun öğretmenim.”

“İlham kaynağım canım öğretmenim, hep şefkatli davrandınız her zaman anne yarısı oldunuz. Anneler gününüz kutlu olsun.”

“Hayatımızın o kadar büyük bir kısmında yer alıyorsunuz ki; sizi asla unutmayacağım öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.”

“Canım öğretmenim iyi ki varsınız. Anneler gününüzü kutluyorum.“

“Eğitim ve öğrenim hayatımda bu kadar başarılı olmam sizin sayenizde oldu. Emekleriniz için teşekkür ederim öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.”

“Annelerin ve öğretmenlerin hakkı ödenmez. Bizi biz yaptığınız için teşekkür ederiz canım öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun.”