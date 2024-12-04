Antalya depreminin sonrasında Akdeniz fay hattının geçtiği iller merak edildi

04 Aralık 2024 14:28 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:31

Antalya Gazipaşa açıklarında bugün 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Akdeniz fay hattının geçtiği iller merak edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı​, Akdeniz​in 32,69 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem​ vatandaşları endişelendirdi.

AKDENİZ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Akdeniz fay hattı, yer kabuğunun derinliklerinde hareket eden güçlerin, karmaşık bir sismik ağıdır. Bu fay hattı Türkiye’nin güney kıyılarını çevreleyen ve jeolojik anlamda önemli etkileri olan bölgelerden geçmektedir.

Akdeniz fay hattının geçtiği iller ise şu şekildedir;

Muğla

Antalya​

Mersin

Adana

Hatay

ANTALYA KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

Antalya, şehir merkezi ve diğer ilçeleri ikinci derece deprem bölgesi kategorisindedir. Bu bölge, birinci derece deprem bölgelerine göre daha düşük şiddetli deprem riski taşıyor.