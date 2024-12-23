Antalya Manavgat okullar tatil mi yarın 24 Aralık? Sağanak yağış için uyarı geldi

23 Aralık 2024 16:36 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı gibi bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Yarın Manavgat'ta beklenen gök gürültülü yağış uyarısı sonrası öğrencilerin gözü okulların tatil olup olmayacağına çevrildi.

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AFAD tarafından yapılan uyarı sonrası öğrenciler yarın Manavgat'ta okulların tatil durumunu araştırmaya başladı.

MANAVGAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK SALI?

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar durumuna karşın dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Olumsuz hava koşullarında valilikler okullarda eğitime ara verebiliyor. Şu an için yarın Manavgat'ta okullar tatil duyurusu gelmedi. Şartların kötüleşmesi halinde valilikler bu kararı alabilir.

AFAD tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yer yer aşırı; Muğla’da şiddetli ve yer yer aşırı; İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor."

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI YARIN?

MGM verilerine göre yarın Antalya'da yağış etkisini sürdürecek. Bugün erken saatlerde başlayan sağanak yağış tüm gün boyunca etkisini sürdürürken 24 Aralık Salı günü de tüm gün yağış bekleniyor.

AFAD, yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.