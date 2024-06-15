Antalya Manavgat’ta 06.12’de, Serik’te 06.13’de, Konyaaltı’nda 06.16’da bayram namazı kılınacak

15 Haziran 2024 18:20 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:15

16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 19 Haziran’da sona erecek.

Antalya Manavgat ilçesi bayram namazını 06.12’de kılacak.

Kurban Bayramı bayram namazı Antalya Serik ilçesinde 06.13’de kılınacak.

Antalya Konyaaltı’nda bayram ezanı 06.16’da okunacak.

“Biz her ümmete bir kurban ibâdeti belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları kurban ederken üzerlerine Allah’ın adını ansınlar. Şunu iyi bilin ki, sizin ilâhınız tek bir ilâhtır; öyleyse artık O’na teslim olun. Rasûlüm! Tam bir ihlâs, samimiyet ve tevazu içinde Allah’a boyun eğen kulları müjdele!”(HAC/34)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9.İkinci tekbir alınır.

10.Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12.Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANTALYA'DA KURBAN BAYRAMI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'da bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.