Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilikten açıklama bekleniyor

03 Aralık 2024 13:51 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sağanak ve fırtına uyarılarının ardından Antalya’da 3 Aralık Salı günü okullar tatil edildi. Şimdi ise veliler ve öğrenciler, 4 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

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Antalya’da etkili olan sağanak yağış​ ve kuvvetli rüzgar​ nedeniyle, “Okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle valilikten gelecek açıklama merakla bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Antalya genelinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış dün akşamdan itibaren şiddetini artırarak devam ediyor. İlçelerden Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın en fazla hissedildiği yerler arasında.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Antalya’da, 4 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz valilikten resmi bir açıklama gelmedi.

ANTALYA’DA BUGÜN OKULLAR TATİL MİYDİ?

Meteoroloji’nin Antalya ili için sarı ve turuncu kodlu uyarı vermesinin ardından 3 Aralık Salı günü Antalya’da okullar tatil edilmişti.