Bu hafta hava nasıl olacak? Kar ve fırtına geliyor

03 Aralık 2024 07:48 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk havaların etkisiyle bu haftaya dair dikkat çekici bir hava durumu raporu yayımladı. Çarşamba günü itibarıyla birçok bölgede kar yağışı, sağanak ve kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteorolojiye göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı ve bazı bölgelerde yağışlı hava etkili olacak. Antalya​ için ise sarı ve turuncu kodlu uyarılar verildi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta, kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı iç kesimlerde kar​ yağışı öne çıkacak. Özellikle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’un dağlık kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacak.

İL İL HAVA DURUMU​

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: Yağışlı bir hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 5 derece.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiye göre Çarşamba günü, İç ve Doğu bölgelerde kuvvetli yağış​, kar ve fırtına​ etkili olacak. Antalya ve çevresinde beklenen yoğun yağış nedeniyle sel ve ulaşım sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.