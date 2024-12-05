Antalya’da büyük deprem bekleniyor mu? Üst üste sallanıyor

05 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:48

Akdeniz Bölgesi'nde fay hatları hareketliliğini sürdürüyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki sarsıntı sonrası vatandaşlar endişelendi. Üst üste sallantı yaşanmasının ardından deprem beklenip beklenmediği de gündeme geldi.

Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

Kandilli Rasathanesi​ ve AFAD verileri aracılığıyla son depremlere ulaşabiliyoruz. Antalya​'da hissedilen sarsıntı​ sonrasında ise gözler uzmanlardan gelen yorumlara çevrildi.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli​, konuyla ilişkin açıklamada bulundu.

ANTALYA'DA BÜYÜK DEPREM​ BEKLENİYOR MU?

Serkan İçelli, son günlerde Akdeniz'de olan sarsıntılar sonrasında "Akdeniz biraz kıpraşıyor, Konveksiyon akımları, plaka hızları, biriken basınç sonucunda bazen deprem aktivitesi azalıp bazen artabiliyor.

Bir haftada 2 adet 5,0 deprem olması bölgede bir gerilim olduğunu ve rahatlamaya çalıştığını gösteriyor. Farklı mekanizmalarla farklı sismik kaynakların 4,0/6,8 arası ürettiği depremleri gösterdim. Bölgede büyük depremler hiçbir zaman sürpriz değildir" ifadelerini kullandı.

Naci Görür ise depremler sonrasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Antalya'nın üzerinde bulunduğu dört önemli fay sistemi var: Akşehir Körfezi'nin doğusu, kuzeyde Eğirdir fay sistemi, batıda Fethiye-Burdur fay sistemi ve güneyde Kıbrıs-Helen fay hattı.

Bu fayların hepsi 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilir. Ancak ne zaman üreteceğini bilemiyoruz"

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Aralık günü 12.09'da hissedilen sarsıntının derinliği 32,69 kilometre olarak ölçüldü. Valilik ise "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." açıklaması ile son durum bilgisini paylaşmıştı.