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Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:37
Antalya&#039;da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

Son dakika haberi: Antalya'da birkaç gündür üst üste depremler meydana geliyor. Sabah saatlerinde Antalya'da 3,5 büyüklüğünde bir depremle daha oldu.

Antalya​'da birkaç gündür meydana gelen peş peşe depremlerle sarsıldı. Dün de öğle saatlerinde Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem​ meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya'da sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:3.5 (Mw)
  • Yer:Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa​ (Antalya)
  • Tarih:2024-12-05
  • Saat:09:08:03 TSİ
  • Enlem:35.87028 N
  • Boylam:31.70694 E
  • Derinlik:21.06 km

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Kaynak: tgrthaber.com
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