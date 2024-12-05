Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:37
Son dakika haberi: Antalya'da birkaç gündür üst üste depremler meydana geliyor. Sabah saatlerinde Antalya'da 3,5 büyüklüğünde bir depremle daha oldu.
Antalya'da birkaç gündür meydana gelen peş peşe depremlerle sarsıldı. Dün de öğle saatlerinde Antalya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya'da sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
- Büyüklük:3.5 (Mw)
- Yer:Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)
- Tarih:2024-12-05
- Saat:09:08:03 TSİ
- Enlem:35.87028 N
- Boylam:31.70694 E
- Derinlik:21.06 km
Kaynak: tgrthaber.com