Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

05 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:37

Son dakika haberi: Antalya'da birkaç gündür üst üste depremler meydana geliyor. Sabah saatlerinde Antalya'da 3,5 büyüklüğünde bir depremle daha oldu.