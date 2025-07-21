Antalya’da feci kaza: 16 yaşındaki Ümmühan 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Ümmühan Kırlangıç'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve tarlaya girdi.

KAZA'NIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 yaşındaki Ümmühan Kırlangıç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kırlangıç, hastanede 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ile ilgili inceleme devam ediyor.