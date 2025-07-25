Antalya'da yangın söndürüldü mü, nerede? Son dakika orman yangınına müdahale

25 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde başlayan Antalya orman yangını için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havadan çalışmaların yanında karadan da müdahale edilen yangın 09.40 civarında başladı.

ANTALYA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün 09.40 civarında başlayan Antalya yangını için ekipler olay yerine sevk edildi. Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın 09.40 civarında meydana gelirken olay yerinde çok sayıda orman ve itfaiye ekibi çalışıyor. Yangın henüz söndürülemezken çalışmalar devam ediyor.

ANTALYA YANGIN SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI, NEDEN?

25 Temmuz Cuma günü Antalya'da yükselen dumanlar sonrası olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. 09.40'ta başlayan yangın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Karadan müdahalenin yanında havadan da söndürme işlemleri sürüyor. Antalya'da Aksu ilçesindeki yangının dışında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemezken ekiplerin bir kısmı da bölgede çalışıyor.

ANTALYA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

25 Temmuz Cuma günü ülkemizin birçok yerinde orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Yaz aylarının başlamasıyla beraber artan yangın haberleri yürekleri yakıyor. Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, 3. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları bölgede çalışmaya devam ediyor.