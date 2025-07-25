ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM
Kavurucu sıcaklarla birlikte pek çok noktadan orman yangını haberleri peş peşe geliyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını 3 gündür sürüyor. Bölgede görev alan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için canla başla çalışıyor. İzmir'in Gaziemir ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi ve Bolu’nun Mudurnu ilçesinden ise sevindiren haber geldi. Bu 3 bölgedeki yangınlar söndürüldü. İşte yangın bölgelerinde son yaşanan gelişmeler...
BİLECİK'TE CAMİLERDE YAĞMUR DUASI EDİLDİ
Son günlerde Bilecik başta olmak üzere birçok bölgede çıkan orman yangınları, can kayıplarına ve büyük tahribata yol açarken bu felaketler karşısında duyarsız kalmayan Pazaryeri halkı, hem kuraklık hem de yangınlara karşı birlik ve dua ile kenetlendi.
10 ORMAN KAHRAMANI BURADA ŞEHİT OLDU
Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan ve aynı yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesinin son hali amatör kamera tarafından görüntülendi.
2 BİN 619 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE ALINDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınları nedeniyle Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, İzmir ve Karabük'teki 2 bin 619 kişinin güvenli bölgelere alındığını bildirdi.
KARABÜK'TE 14 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Karabük'te 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarından 1’i kontrol altına alınırken, diğer 2 bölgedeki alevleri kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda hasar oluştu. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, “Kamış köyü harici diğer köylerdeki vatandaşlarımızı tamamen can güvenliği açısından tahliye ettik. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alır, söndürme ve soğutma çalışması sonrası güvenli şekilde evlerine yerleştiririz” ifadelerini kullandı.
BİLECİK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
BOLU'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahalenin sonucunda kontrol altına alındı.
İZMİR'DEN SEVİNDİREN HABER
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.