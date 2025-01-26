Antalyaspor-Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i! Ligde yeni teknik direktörle ilk sınav

26 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:44

Trendyol Süper Lig'de bugün 21. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmaların başlamasına saatler kala Antalyaspor-Beşiktaş maç kadrosu gündem oldu. Yeni teknik direktör ile ilk lig maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın Antalyaspor deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i merak edildi.

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Beşiktaş bugün Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ligde ilk maçına çıkacak.

Bu sezon Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yapsa da birinci yarının son haftalarında istediği sonuçları alamamıştı.

Antalyaspor deplasmanında alınacak 3 puanla birlikte siyah-beyazlılar bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Antalyaspor-Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Karşılaşmada siyah-beyazlılardan Gabriel Paulista forma giymeyecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sonuç ve Emrecan Terzi'nin sakatlığı bulunuyor.

Ayrıca çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Necip Uysal'da maçta forma giymeyecek.

Antalyaspor'da ise Emre Uzun, Erdoğan Yeşilyurt, Burak İngenç ve Soner Dikmen'in sakatlığı bulunuyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Bugün saat 16:00'da başlayacak olan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Antalyaspor: Piric, Veysel, Thalisson, Emrecan, Güray, Petrusenko, Kaluzinski, Samudio, Larsson, van de Streek, Gaich

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile