Antalyaspor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Oğuzhan Çakır'ın daha önce yönettiği maçlar

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

22 Ocak 2025 17:06 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:27

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğunu TFF duyurdu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Taraftarlar tarafından Oğuzhan Çakır'ın yönettiği Beşiktaş karşılaşmaları merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 26 Ocak 2025 tarihinde Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi açıklandı. Hakemin açıklanmasının ardından taraftarlar karnesini ve daha önce yönettiği siyah-beyazlıların karşılaşmalarını merak etmeye başladı. ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Antalyaspor-Beşiktaş maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Burak Olcar görev alacak. Maçın VAR hakemi ise henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın oynanacağı tarihte VAR hakeminin duyurulması bekleniyor. OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ​ MAÇLARI Oğuzhan Çakır kariyeri boyunca Beşiktaş'ın kariyeri boyunca sadece 16 Aralık 2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor deplasmanında görev aldı. 2-1 sonuçlanan karşılaşmada siyah-beyazlılara 1 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi. Adana Demirspor ise 3 sarı kart aldı. Sıkça Sorulan Sorular Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Antalyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. İlgili Haberler Oğuzhan Çakır ve Cüneyt Çakır'ın akraba olup olmadığı gündeme geldi Beşiktaş Athletic Bilbao'ya yenilirse ne olur? Avrupa Ligi'nden elenip elenmeyeceği merak edildi Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakeminin kim olacağı duyuruldu! Julian Weinberger nereli?