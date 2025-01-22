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Beşiktaş taraftarı Kartalkaya yangın faciası için sessiz kalacak

Editör: Murat Makas / Kaynak: Haber 7
22 Ocak 2025 12:13 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:17
Beşiktaş taraftarı Kartalkaya yangın faciası için sessiz kalacak

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi evinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş taraftarı, Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle 1 dakika boyunca sessiz kalacak.

Beşiktaş​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. hafta müsabakasında bugün İspanyol ekibi Athletic Bilbao​ ile saat 18.30'da karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu​'ndaki mücadele, TRT 1​'de yayınlanacak.

Beşiktaş taraftarı Kartalkaya yangın faciası için sessiz kalacak - 1. Resim

TARAFTAR YANGIN FACİASI İÇİN SUSACAK 

Beşiktaş taraftarı, bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın ilk dakikasında, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yaşanan yangın faciası nedeniyle sessiz kalacak.

Taraftarlar 1 dakika boyunca tezahürat yapmayacak.

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Kaynak: Haber 7
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