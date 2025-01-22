Beşiktaş taraftarı Kartalkaya yangın faciası için sessiz kalacak
Editör: Murat Makas / Kaynak: Haber 7
22 Ocak 2025 12:13 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:17
Bugün UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi evinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş taraftarı, Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle 1 dakika boyunca sessiz kalacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta müsabakasında bugün İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile saat 18.30'da karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele, TRT 1'de yayınlanacak.
TARAFTAR YANGIN FACİASI İÇİN SUSACAK
Beşiktaş taraftarı, bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın ilk dakikasında, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yaşanan yangın faciası nedeniyle sessiz kalacak.
Taraftarlar 1 dakika boyunca tezahürat yapmayacak.
Kaynak: Haber 7