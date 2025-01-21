Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var

21 Ocak 2025 06:44 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 07:27

Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Otelde 270 kişinin konakladığı öğrenildi.

Bolu​ sınırlarında yer alan ve kış turizminin gözde destinasyonlarından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken müşteriler de tahliye edilmeye çalışılıyor. İlk belirlemelere göre geniş çaplı yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

ODADA BAŞLAYIP TÜM BİNAYI SARDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yangın​, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin üst katındaki restoran kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi.

BOLU VALİSİ ABDÜLAZİZ AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın olaya ilişkin ilk resmi açıklamayı yapan isim oldu. Aydın, yangının 234 civarında misafirin kaldığı otelde, gece 03.30 sıralarında çıktığını belirtti. Yangının restoran katında çıktığını ve alevlerin buradan yayıldığını belirten Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel​ görevlisi diğeri misafir. 3'üncü kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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