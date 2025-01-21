Bolu Kartalkaya yangında ölü sayısı kaç oldu? Açıklama geldi

21 Ocak 2025 09:10 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:12

Bugün Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otele yangını sonrası can kaybı sayısı da açıklandı. Vatandaşı endişelendiren olay sonrasında Bolu Belediye Başkanı Özcan ölü sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Kış aylarında sık sık ziyaret edilen Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın​ çıktı. Birçok itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken yaralı ve ölü sayısı da duyuruldu.

BOLU KARTALKAYA YANGINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında çalışmalar sürerken Bolu Belediye Başkanı Özcan can kaybıyla ilgili açıklama yaptı. Özcan'ın açıklamasına göre yangında 10 kişi hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı. Özcan, "Ama hoş bir tablo yok. Küçük bir yangından bahsetmiyoruz. Sıkıntılı bir durum. İnşallah daha kötü haberler almayız" ifadelerini kullanmıştı.

BOLU KARTALKAYA YANGIN NEDEN ÇIKTI SON DAKİKA?

Bugün Kartalkaya'da meydana gelen yangın bir otelin restoran kısmında dün gece 04.00 civarında başladı. Birçok sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken otelde 234 kişinin kaldığı da öğrenildi. Bakan Yerlikaya, yangınla ilgili sosyal medya hesabından "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.