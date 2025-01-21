Bolu Kartalkaya yangın hangi otelde çıktı? Son dakika olayında son durum

21 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:56

Grand Kartal Otel kimin vatandaşın gündeminde yer aldı. 21 Ocak Salı günü Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangın sonucu son duruma göre 10 kişi hayatını kaybetti. 15 tatil olmasından dolayı kalabalık olan otelde çıkan yangında çalışmalar sürerken yangının çıktığı otel de merak konusu oldu.

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Bugün gece 03.30 - 04.00 civarında Bolu​ Kartalkaya'da yangın​ meydana geldi. Birçok itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da açıklamada bulundu.

Vatandaşlar çıkan yangının hangi otelde olduğunu araştırırken otelde 234 kişinin konakladığı belirtildi.

BOLU KARTALKAYA YANGIN HANGİ OTELDE ÇIKTI?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın meydana geldi. Otelin restoran bölümünde çıkan yangın sonrasında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralı olarak kurtuldu. Gece saatlerinde çıkan yangında çalışmalar sürerken ilçeler ve çevre illerden ekipler sevk edildi.

BOLU GRAND KARTAL OTEL KİMİN, SAHİBİ KİM?

Bolu'nun sevilen otellerinden biri olan Grand Kartal Otel'in resmi internet sitesinde yer alan hakkımızda kısmında "Mazhar Murtezaoğlu kimseden yardım almadan Kartalkaya’nın zirvesine Kartal Otel’in ilk binasını kurdu. 1978’de otel ilk defa misafirlerine kapılarını açtı. Masa örtülerini eşi Güner dikmişti. Çocukları resepsiyonda duruyordu. Çalışanlarını kendisi eğitiyordu. Ve Kartal Otel, misafirlerin yer bulabilmek için bir sene öncesinden yer ayırdığı efsane yıllarına erişti." ifadeleri yer aldı.

BOLU KARTALKAYA YANGIN SON DAKİKA SON DURUM NEDİR?

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde olan otelde çıkan yangında son belirlemelere göre 10 kişi vefat etti. 32 kişinin de yaralandığı olayla ilgili incelemeler sürüyor.

KARTALKAYA YANGIN NEDEN ÇIKTI, NEREDE?

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının restoran bölümünde başladığını belirtmişti. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

''21 Ocak 2025 tarihinde saat 03.27'de ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı bildirilmiştir. Yangına çevre illerden ve ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 30 itfaiye aracı, 28 ambulans başta olmak üzere toplam 85 araç ve 231 personelle müdahale edilmekte olup, ilave araç ve personel sevki devam etmektedir."